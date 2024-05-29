В Тюмени зарегистрировали очаг заражения корью
Уточняется, что пока что выявлен лишь один случай заболевания. Медработники проводят проверки квартир, призывая жителей поставить вакцину от кори, пишет РБК Тюмень.
«Всем жильцам, не болевшим корью, не привитым и не имеющим сведения о вакцинации против кори, необходимо привиться против кори. Необходимо проведение медицинского наблюдения в течение 21 дня. Просим предоставить доступ медицинским работникам «Городской поликлиники №8» в квартиры для проведения осмотра, предоставить сведения о вакцинации», — цитирует издание сообщения, которые появились в чате жильцов дома.
Ранее сообщалось, что в соседней, Челябинской области, в январе-апреле этого года заболеваемость корью возросла в 3,2 раза в сравнении с предыдущим годом. За четыре месяца текущего года было зарегистрировано 11,17 на 100 тысяч населения случаев кори в 18 муниципальных образованиях.