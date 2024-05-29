Терапевт объяснил метод «ТТТ», который помогает от мигрени

Снять боль на пике мигрени практически невозможно, рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. Она отметила, что старинным средством от данного недуга является «ТТТ» — тепло, темнота и тишина. Собеседница подчеркнула, что человек после приступа приходит в себя до двух суток.

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"После приступа человек может приходить в норму до двух суток, страдая от слабости, тяжести в голове, диспепсии. Промежутки между приступами исключительно индивидуальны — от одного раза в несколько лет до многократно в месяц. Снять боль на пике приступа практически невозможно. Старинный рецепт от мигрени — ТТТ (тепло, темно, тихо)", — заявила Чиркова.

Медик добавила, что причины возникновения мигрени до конца не изучены, а частота приступов может достигать 15 в месяц, если недуг перешел в хроническую форму. Чиркова напомнила, что подобными расстройствами страдает 15% населения.

"Мигренью страдают 15% населения. Обычно это люди умственного труда со склонностью к тревожности. Число женщин среди них вдвое больше мужчин. Дебют заболевания обычно в период полового созревания, после 50 лет интенсивность снижается", — подытожила терапевт.

Невролог Татьяна Виноградова ранее рассказала, что стресс, парфюм и некоторые продукты могут спровоцировать мигрень. Она отметила, что диагностировать такое заболевание можно только клинически, поэтому заниматься самолечением не стоит. По словам врача, у женщин мигрени нередко связаны с предменструальным синдромом.