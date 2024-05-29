Терапевт объяснил метод «ТТТ», который помогает от мигрени

Названо старинное, но эффективное средство от мигрени из трех букв
Снять боль на пике мигрени практически невозможно, рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. Она отметила, что старинным средством от данного недуга является «ТТТ» — тепло, темнота и тишина. Собеседница подчеркнула, что человек после приступа приходит в себя до двух суток.
"После приступа человек может приходить в норму до двух суток, страдая от слабости, тяжести в голове, диспепсии. Промежутки между приступами исключительно индивидуальны — от одного раза в несколько лет до многократно в месяц. Снять боль на пике приступа практически невозможно. Старинный рецепт от мигрени — ТТТ (тепло, темно, тихо)", — заявила Чиркова.
Медик добавила, что причины возникновения мигрени до конца не изучены, а частота приступов может достигать 15 в месяц, если недуг перешел в хроническую форму. Чиркова напомнила, что подобными расстройствами страдает 15% населения.
"Мигренью страдают 15% населения. Обычно это люди умственного труда со склонностью к тревожности. Число женщин среди них вдвое больше мужчин. Дебют заболевания обычно в период полового созревания, после 50 лет интенсивность снижается", — подытожила терапевт.
Невролог Татьяна Виноградова ранее рассказала, что стресс, парфюм и некоторые продукты могут спровоцировать мигрень. Она отметила, что диагностировать такое заболевание можно только клинически, поэтому заниматься самолечением не стоит. По словам врача, у женщин мигрени нередко связаны с предменструальным синдромом.