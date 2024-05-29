От болей в спине помогает цемент. Уникальная операция в Челябинске

В Челябинске, в отделении нейрохирургии областной клинической больницы (ЧОКБ), вчера, 28 мая, прошли три операции по вертебропластике. Эти операции продемонстрировали малоинвазивную методику восстановления позвоночника и стали мастер-классом для челябинских нейрохирургов.

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Как сообщают в пресс-службе ЧОКБ, операция по излечению гемангиомы позвоночника (распространенная сосудистая опухоль костной системы, её развитие в теле позвонка грозит его анатомической целостности) методом вертебропластики выглядит как укол в позвоночник.

Операция проводится через небольшой прокол, без обширных разрезов кожи и мышц, при помощи специально предназначенной хирургической иглы – строго под контролем компьютерной визуализации. Через шприц в костную ткань позвонка вводится раствор медицинского костного цемента (специальный пластик (полиметилметакрилат PMMA)), который при остеопорозе (системное заболевание, приводящее к нарушению структуры костной ткани, вредящее, в том числе, состоянию позвоночника) заполняет пустоты, укрепляя позвонок. А при гемангиоме вводится в ткань опухоли, останавливая ее рост.

Кроме того, Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) назвала остеопороз четвёртой причиной заболеваемости и смертности от хронических неинфекционных заболеваний, а гемангиома, по данным ВОЗ, присутствует у каждого десятого жителя Земли, чаще всего прогрессирует у женщин в возрасте от 30 до 50 лет.

«Пациенты с данной патологией встречаются достаточно часто, примерно каждый десятый житель Южного Урала страдает от болезней позвоночника. Но операция нужна далеко не всем. Операция необходима, чтобы убрать клинические проявления – боли и те осложнения, которые вызывают переломы позвонков и неврологическую симптоматику вследствие сдавления нервных корешков и структур. Подобные операции в нашей области выполняются, но, как известно, вся суть – в деталях: как это делать быстро, безопасно и с отличным результатом», – отметил заведующий отделением нейрохирургии ЧОКБ, главный нейрохирург Минздрава Челябинской области Сергей Пашнин.

Раньше подобного рода операции производились открытым способом, но сейчас новейшие технологии позволяют проводить малоинвазивные операции – с меньшим вмешательством в организм. Это позволяет сохранять ткани, терять меньше крови, производить более раннюю реабилитацию пациента и раньше выписывать его из стационара.

Всего в ЧОКБ провели три операции методом вертебропластики. Одной из поступивших на лечение женщин устранили проблему в грудном отделе позвоночника, ещё двоим – в поясничном отделе. Все вмешательства провели без разрезов, через небольшие проколы.

Цель сопровождавшего операции мастер-класса – сделать более распространённой малоинвазивную методику восстановления позвоночника и помочь большему числу пациентов с болезнями спины.

Все три операции по вертебропластике провел московский нейрохирург высшей квалификационной категории НМИЦ имени академика Николая Николаевича Бурденко (г. Москва) Виталий Сычев.

«Новейшее российское оборудование, которое мы сегодня применяем, позволяет миниинвазивно аугментировать тела позвонков, тем самым восстановить работоспособность позвоночника. Эта операция позволяет купировать болевой синдром у пациентов и вести раннюю реабилитацию для возвращения к привычному образу жизни», – подчеркнул Виталий Сычев.

Сегодня больные челябинцы по программе высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) направляются в федеральные центры Тюмени, Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга. Завтра они будут справляться с проблемами спины, не выезжая из родного города.

Справка

Вертебропластика – малоинвазивная операция на позвоночнике, выполняемая с целью восстановления и прочного укрепления структур разрушенного позвонка при помощи введения в него специального композитного материала на полимерной основе, именуемого костным цементом. Вертебропластика позвоночника выполняется по поводу агрессивной формы гемангиомы позвонка и компрессионных переломов, ставших следствием остеопороза.

Вертебропластика при лечении данных заболеваний – это высокотехнологичная операция, являющаяся сегодня одним из ведущих способов решения данной проблемы.