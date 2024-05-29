Врач-подолог раскрыл, почему нельзя прокалывать пузырь мозоли

Мозоли на ногах могут пройти сами, но в некоторых случаях человеку может потребоваться помощь специалиста. Об этом в среду, 29 мая, сообщила врач-подолог Евгения Вакулюк.

© Вечерняя Москва

Она отметила, что при возникновении проблем или дискомфорта нельзя самостоятельно удалять мозоль. При использовании жидких средств для удаления мозолей, в том числе специальных пластырей, есть вероятность получить ожог или изъязвление окружающих тканей. Такое происходит из-за состава препаратов, который наделен щелочами и кислотами. Часто люди самостоятельно прокалывают пузырь, однако это может привести к развитию осложнений или к попаданию инфекции.

— Не пытайтесь самостоятельно удалить стержневую мозоль, для этого нужны специальные инструменты и навыки. Если мозоль не проходит сама, необходимо обратиться к подологу, — пояснила Вакулюк.

По ее словам, мозоли могут возникать на фоне заболеваний. Причиной может служить сахарный диабет, варикоз, артрит или деформация стопы.Во избежание появления мозолей нужно следить за здоровьем и носить удобную обувь, сообщило издание gazeta.ru.

Врач Алексей Гринь рассказал, как избежать травм во время работы на дачном участке. По его словам, чтобы на руках не возникли мозоли, нужно надевать перчатки.