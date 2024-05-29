Гастроэнтеролог назвал симптомы низкой кислотности желудка

Снижение защитного барьера: гастроэнтеролог назвала симптомы низкой кислотности желудка
Низкая кислотность желудка является серьёзным риском для здоровья, поскольку это снижает защитный барьер организма. Гастроэнтеролог Диляра Лебедева перечислила симптомы, которые могут предупреждать о проблеме.
"Пониженная кислотность желудка — это часто невидимый, но вредоносный недуг, который может серьёзно подорвать ваше здоровье."
Симптомы:
- Отсутствие аппетита;
- Усталость после еды;
- Постоянные отёки;
- Недостаток энергии в течение дня;
- Запоры, кал со слизью;
- Неприятный запах изо рта;
- Изжога.
Диляра Лебедева призывает не игнорировать эти симптомы, а обращаться к врачу. Низкая кислотность желудка приводит к активному размножению болезнетворных микроорганизмов, что может привести к инфекциям и более серьёзным заболеваниям.