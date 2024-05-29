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Снижение защитного барьера: гастроэнтеролог назвала симптомы низкой кислотности желудка

Низкая кислотность желудка является серьёзным риском для здоровья, поскольку это снижает защитный барьер организма. Гастроэнтеролог Диляра Лебедева перечислила симптомы, которые могут предупреждать о проблеме.

Гастроэнтеролог назвал симптомы низкой кислотности желудка
© Чемпионат.com
"Пониженная кислотность желудка — это часто невидимый, но вредоносный недуг, который может серьёзно подорвать ваше здоровье."

Симптомы:

  • Отсутствие аппетита;
  • Усталость после еды;
  • Постоянные отёки;
  • Недостаток энергии в течение дня;
  • Запоры, кал со слизью;
  • Неприятный запах изо рта;
  • Изжога.

Диляра Лебедева призывает не игнорировать эти симптомы, а обращаться к врачу. Низкая кислотность желудка приводит к активному размножению болезнетворных микроорганизмов, что может привести к инфекциям и более серьёзным заболеваниям.

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