Гастроэнтеролог назвал симптомы низкой кислотности желудка

Низкая кислотность желудка является серьёзным риском для здоровья, поскольку это снижает защитный барьер организма. Гастроэнтеролог Диляра Лебедева перечислила симптомы, которые могут предупреждать о проблеме.

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"Пониженная кислотность желудка — это часто невидимый, но вредоносный недуг, который может серьёзно подорвать ваше здоровье."

Симптомы:

Отсутствие аппетита;

Усталость после еды;

Постоянные отёки;

Недостаток энергии в течение дня;

Запоры, кал со слизью;

Неприятный запах изо рта;

Изжога.

Диляра Лебедева призывает не игнорировать эти симптомы, а обращаться к врачу. Низкая кислотность желудка приводит к активному размножению болезнетворных микроорганизмов, что может привести к инфекциям и более серьёзным заболеваниям.