Россия оказалась среди лидеров по заболеваемости корью в Европе

Россия вошла в тройку лидеров по заболеваемости корью в Европе. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно отчету ВОЗ, наряду с Россией в европейском регионе лидируют Казахстан и Азербайджан. В организации связывают подобную ситуацию со снижением количества привитых детей.

Отмечается, что с апреля 2023 года по март 2024 года в России было зафиксировано 18 977 случаев заболевания корью. Больше всего заболевших было выявлено в феврале 2024 года — 2626 человек.

На втором месте находится Азербайджан с 28 855 заболевшими. Лидирует Казахстан с 36 292 случаями заболевания корью.

На другом конце списка находятся Армения и Австрия с 697 и 456 случаями соответственно.

До этого в ВОЗ сообщали, что за 2023 год во всем мире зарегистрировали почти вдвое больше случаев заболевания корью по сравнению с 2022 годом.