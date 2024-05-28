О каких болезнях может говорить тошнота

Тошнота может быть симптомом различных заболеваний. В частности, патологий желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), центральной нервной системы, эндокринных патологий, а также интоксикации организма.

«Тошнота может быть также обусловлена различными патологиями центральной нервной системы – это черепно-мозговая травма, инсульт, гипертонический криз, воспаление мозговых оболочек (энцефалит, менингит), опухоли головного мозга или его оболочек. Кстати, сюда же относится тошнота при укачивании. Она связана с нарушением работы вестибулярного аппарата», - рассказала «Газете.Ru» гастроэнтеролог Европейского Медицинского Центра (EMC) Екатерина Федосьина.

По ее словам, также тошноту могут вызвать патологии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) - гастрит, воспалительные заболевания кишечника, включающие острые кишечные и вирусные инфекции, аппендицит, панкреатит, холецистит, опухоли желудка и кишечника, а также непроходимость кишечника.

Еще одной причиной тошноты могут быть эндокринологические патологии.

«Среди них сахарный диабет, поражение надпочечников и щитовидной железы. Также тошноту вызывает интоксикация организма. Она может возникнуть из-за острого или хронического отравления, недостаточности функции почек, онкологических заболеваний и приема лекарственных препаратов. Тошноту могут вызывать салицилаты, антибиотики, цитостатики и другие препараты», - сообщила врач.

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