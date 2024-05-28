Психиатры будут обязаны сообщать в полицию об опасных пациентах

Медорганизации хотят обязать сообщать МВД о пациентах, страдающих хроническим и затяжным психическим расстройством, которые находятся под диспансерным наблюдением и склонны к совершению опасных действий. Такой законопроект кабмина Госдума приняла в первом чтении 28 мая. Медики, исходя из документа, будут раскрывать такую информацию по запросу полиции без согласия гражданина или его законного представителя. Пока же они не могут предоставлять полицейским сведения о пациентах из-за врачебной тайны.

Узаконить передачу данных

Речь идет о том, чтобы полиция имела возможность эффективно предотвращать преступления, которые могут совершить люди с психическими заболеваниями. Поэтому в кабмине предложили уточнить основания и условия взаимодействия полиции и медицинских организаций для наблюдения за лицами с психическими расстройствами. Медики должны будут раскрывать по запросу полиции врачебную тайну без согласия гражданина или его законного представителя. Это касается пациентов с хроническими и затяжными психическими расстройствами с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, за которыми установлено диспансерное наблюдение из-за их склонности к совершению общественно опасных действий. Передавать сведения полиции о таких людях планируется через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Перечень лиц, о которых информацию можно передавать полиции, будет определять врачебная комиссия медицинской организации с обязательным участием в ее составе врача-психиатра, сообщила замминистра здравоохранения Евгения Котова.

«И критерии для этого будут закреплены в порядке диспансерного наблюдения за лицами, страдающими психическими расстройствами», — сообщила она.

Предупредить преступления

Благодаря законопроекту появится четкий механизм, как МВД и Минздрав будут взаимодействовать при наблюдении за лицами, страдающими психическими расстройствами, отметила Котова. По ее словам, это нужно исключительно для профилактики и предупреждения социально опасных действий.

По данным Минздрава, сегодня около 54,5 тысячи лиц с психическими заболеваниями состоят на активном диспансерном наблюдении. Из них 72,6 процента уже совершали общественно опасные действия. И предложенный законопроект, по ее словам, определяет критерии для отнесения пациентов к категории лиц, склонных к совершению опасных действий.

«Расширяться эта группа не будет, наоборот, она будет еще более конкретно очерчена», — добавила замминистра.

Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев также уточнил, что в год около 6,5 тысячи правонарушений совершают люди с психическими расстройствами.

«По-моему, цифры налицо. Эти люди живут с вами в соседних квартирах, и вы об этом не знаете», — отметил политик.

И добавил, что инициатива имеет большую социальную значимость.

Соблюсти и врачебную тайну

Хотя совершенствовать информационное взаимодействие медорганизаций с правоохранительными органами нужно, важно и позаботиться о соблюдении врачебной тайны, сказал зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Он поинтересовался, достаточно ли правовых механизмов, чтобы повысить гарантии защиты медицинских данных россиян.

Евгения Котова ответила: «Мы планируем издать постановление кабмина, в котором будет отражен порядок ведения регистра лиц, страдающих психическими расстройствами, состав данных, которые необходимы для этого, и порядок передачи сведений полиции».

Этот регистр, по ее словам, будет создан в составе единой государственной системы в сфере здравоохранения, где будет обеспечена и защита персональных данных, и соблюдение принципов врачебной тайны.