Ученые предупредили об опасности одного вида пластика

Производителей призвали прекратить делать предметы из цветного пластика. Ученые из Британии и Южной Африки предупредили, что такая продукция может быть опасной, об этом сообщает газета The Guardian.

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Новое исследование показало, что красный, голубой и зеленый пластик превращается в микропластик гораздо быстрее, чем менее яркие изделия. Ученые поместили крышки от бутылок разных цветов на крышу здания в Британии и на удаленный пляж в Южной Африке и оставили их там на три года. Несмотря на то что состав изделий был идентичным, за указанный период яркие крышки в гораздо большей степени подверглись влиянию солнца.

Авторы исследования сделали вывод, что черный, белый и серый пигменты защищают пластик от ультрафиолетовой радиации, в то время как яркие цвета не имеют такого преимущества. Под влиянием солнца меняется полимерная структура пластика, в результате чего изделие становится хрупким.

«Производители должны учесть как фактор переработки, так и фактор загрязнения во время разработки пластиковых продуктов и упаковки. Предназначенные для использования на открытом воздухе предметы, например, пластиковую мебель, лучше не окрашивать в красный, зеленый и голубой цвета, чтобы увеличить срок их службы», — заявила глава исследования, доктор Сара Кей.

Ранее стало известно, что попавший в организм микропластик увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.