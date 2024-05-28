Врачи смогут назначать пациентам БАДы

Минздрав и Роспотребнадзор готовят перечень заболеваний, для которых врачи смогут рекомендовать пациентам биологически активные добавки (БАДы) из специального списка. Предложение вышло от правительства и уже получило одобрение от Минюста, Роспотребнадзора, Минпромторга и Минцифры. Важно отметить, что речь идет о зарегистрированных БАДах, произведенных из безопасных материалов. Критерии безопасности будут устанавливаться правительством, включая влияние добавок на здоровье.

Источник издания упоминает, что законопроект содержит пункт о возможности правительства регулировать применение БАДов, произведенных в России. Это подразумевает, что такие продукты получат приоритетное положение при включении в список. Такой подход вызывает недовольство у некоторых производителей, которые регистрируют свою продукцию в странах ЕАЭС, так как это может создать препятствия на внутреннем рынке РФ.