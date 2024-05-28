Названа группа людей с высокими шансами на выживание при инсульте

Ученые из Гетеборгского университета (Германия) обнаружили, что у людей с высоким доходом риск летального исхода при инсульте ниже на 32% по сравнению с таковым у менее обеспеченных лиц. Результаты будут представлены на Европейской конференции по борьбе с инсультом (ESOC 2024) в Швейцарии.

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В ходе последнего исследования были изучены данные более чем 6900 пациентов университетской больницы Сальгренска в Гетеборге, перенесших инсульт. Исследователи стремились выявить связь между различными социальными факторами и вероятностью выживания при инсульте.

В фокусе внимания находились четыре ключевых аспекта: место жительства, место рождения, уровень образования и финансовое благосостояние. Проживание в районах, признанных неблагополучными, рождение не в европейском государстве, низкий уровень и образования дохода ученые объединили в группу так называемых факторов неблагоприятного исхода инсульта.

Изучение показало, что при наличии одного неблагоприятного фактора риск летального исхода при нарушении мозгового кровообращения возрастал на 18%, а при наличии двух-четырех факторов — на 24%. У лиц с высоким доходом шанс на выживание при инсульте был на 32% выше, чем у менее обеспеченных людей.

Дополнительный анализ также выявил взаимосвязь между повышенным риском летального исхода при инсульте и другими факторами образа жизни, такими как отсутствие физических нагрузок, диабет, злоупотребление алкоголем и фибрилляция предсердий.