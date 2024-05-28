Эксперты рассказали о способности сырников вызвать рак

Сегодня многие производители используют заменители молочного жира в своей продукции. Например, он содержится в вафлях, мороженом и даже покупных сырниках.

При этом заменители молочного сыра несут скрытую угрозу, отмечают специалисты Всероссийского государственного научно-исследовательского центра Россельхознадзора.

Так, в этом ингредиенте обнаружено высокое содержание химических соединений, например, 3-МХПД и глицидола.

Эти соединения повышают риск развития рака.

Наибольшую опасность несет пальмовое масло, отметили в ВГНКИ. Ученые ранее выяснили, что оно негативно влияет на нервную и мочеполовую системы, а также вызывать почечную недостаточность и способствовать развитию рака.

Ране стали известны результаты исследования, проведенного британскими учеными, о выявлении пяти категорий продуктов, связанных с увеличенным риском развития агрессивного рака.Также ученые заявили, что колбасы опаснее сахара и жира.