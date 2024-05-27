Врачи перечислили ранние признаки рака кожи

Асимметричные, неоднотонные и увеличенные в размере родинки могут сигнализировать о развитии рака кожи. Об этом изданию Daily Mail рассказали дерматологи Наен Ли из Нью-Йоркского университета и Зайнеб Махзуми из Университета Мэриленда (оба в США).

© Газета.Ru

Специалисты объяснили, что большинство видов меланомы (самой редкой, но наиболее опасной и агрессивной формы) проявляется в виде асимметричных родинок с неровными краями. Родинки могут представлять собой скопления клеток кожи, называемых меланоцитами. Меланоциты — это пигментные клетки, содержащие меланин. Именно из них развиваются злокачественные опухоли.

Также насторожить должно появление неоднородных по цвету родинок. Дерматологи отметили, что примерно 20–30% процентов всех случаев меланомы развивается в уже существующих кожных образованиях. В остальных случаях злокачественные родинки появляются на отдельных участках кожи.

Другим признаком меланомы выступает увеличение родинок. Врачи уточнили, что большая часть «безопасных» родинок по размеру редко превышает горошину.

Ранее необычное состояние ногтей связали с редким раковым синдромом.