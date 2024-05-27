Уролог назвал главных врагов мужской потенции

Хирург-уролог, андролог, онкоуролог Марк Гадзиян рассказал, какие привычки негативно сказываются на мужском здоровье. Главных врагов потенции он назвал в своем Telegram-канале.

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По словам Гадзияна, мужскому здоровью вредят курение и алкоголь. При этом врач обратил внимание на то, что вред может нанести как крепкий алкоголь, так и пиво, так как оно содержит фитоэстрогены, уменьшающие количество тестостерона. Кроме того, на выработку мужского гормона негативно влияет лишний вес.

Другими привычками, вредными для потенции, врач назвал малоподвижный образ жизни, отсутствие прогулок на свежем воздухе, большое количество стресса и работы. Нести опасность для мужского здоровья может и неправильное питание, содержащее много быстрых углеводов и сахара.

Кроме того, доктор призвал мужчин следить за уровнем глюкозы.

«Чем она выше, тем ближе ты к сахарному диабету. А это самый главный враг сосудов и эрекции», — предупредил Гадзиян.

Он добавил, что важно также контролировать уровень холестерина и артериальное давление, чтобы избежать проблем с потенцией.

Еще одним фактором, который негативно влияет на мужское здоровье, доктор назвал регулярный просмотр порно. Гадзиян заверил, что чем больше роликов для взрослых смотрит мужчина, тем меньше он испытывает влечение к реальным женщинам.

Ранее уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников назвал популярные лекарства, вредящие эрекции. По его словам, вредит потенции длительный прием антигистаминных лекарств и таблеток от изжоги, добавил эксперт.