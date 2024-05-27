Со вкусом онкологии: в каких сладостях содержатся канцерогены

При изготовлении сладостей производители начали использовать заменители молочного жира. Такая тенденция прослеживается в производстве вафель, мороженого, печенья и творожных сырков. Ученые выяснили, что эти заменители могут повысить риск образования онкологии.

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Специалисты Всероссийского государственного научно-исследовательского центра Россельхознадзора (ВГНКИ) обнаружили высокое содержание химических соединений, таких как 3-МХПД и глицидол, в растительных маслах, используемых в производстве сладостей. Чаще всего опасность вызывает использование пальмового масла, которое может негативно влиять на нервную и мочеполовую системы, а также вызывать почечную недостаточность и способствовать развитию рака.

К примеру, в Евросоюзе пальмосодержащая продукция подлежит строгому контролю. В России же широкое использование этого компонента, заменяющего какао-масло и молочный жир в кондитерских и молочных продуктах, вызывает беспокойство среди специалистов. Сотрудники ВГНКИ ведут деятельность по выявлению опасных веществ в растительных маслах, передает журнал «АгроЭксперт».

В свою очередь врач-эндокринолог Екатерина Янг перечислила несколько разрушающих стенки сосудов продуктов, присутствующих в рационе многих людей. Главным врагом для здоровья сосудов она назвала трансжиры.