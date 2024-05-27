Почему сердце может медленно работать

В эпизоде программы «О самом главном» доктор Мясников и его коллега рассказали о возможных осложнениях, связанных с медленной работой сердечно-сосудистой системы.

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Они подчеркнули, что основная проблема заключается в неправильной работе синусового узла, который отвечает за ритм сердца. Это может привести к нарушениям в проведении импульсов и сокращении сердца, что часто проявляется в снижении частоты сердечных сокращений.

Эксперты отметили, что сердце, хоть и способно выдерживать большие нагрузки, подвержено влиянию ежедневных привычек. Они обсудили также рутинные действия, которые могут негативно сказываться на здоровье сердца. Для уменьшения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний рекомендовано корректировать рацион, избегая некоторых продуктов, способствующих гипертонии.

Брадиаритмия, или замедление сердечного ритма, была выделена как одно из таких нарушений, которые могут потребовать вмешательства специалиста, включая возможность установки кардиостимулятора. Симптомы замедленной работы сердца, такие как головокружение и потеря сознания, были описаны как признаки, на которые следует обратить внимание и обратиться к врачу.

Эксперты также упомянули различные причины замедления сердечного ритма, такие как употребление алкоголя, курение, хронические заболевания, включая ишемическую болезнь сердца и гипертонию, а также заболевания щитовидной железы. Они подчеркнули важность своевременного лечения или даже установки кардиостимулятора в случае редкого сердечного ритма.

Ранее стало известно, как сохранить здоровье сердца и сосудов. Также были названы продукты, повышающие риск инсульта.