Названы главные причины камней в желчном пузыре

В программе «Жить здорово!» на Первом канале доктор Елена Малышева и гастроэнтеролог Игорь Городокин обсудили факторы, способствующие возникновению проблем с желчным пузырем.

© runews24.ru

Они подчеркнули, что голодание, нерегулярное питание и обезвоживание являются основными врагами этого органа. В результате длительного голодания концентрация желчи становится такой высокой, что могут образовываться камни.

Отсутствие регулярных приемов пищи и дробного питания также повышает риск образования желчнокаменной болезни. Обезвоживание усиливает этот процесс, поскольку желчь становится более концентрированной.

Камни, образующиеся в желчном пузыре, могут вызвать серьезные осложнения, такие как острый холецистит и механическая желтуха. Кроме того, они могут блокировать протоки и вызвать некроз органов, что в конечном итоге может привести к летальному исходу.

Для предотвращения этих проблем эксперты рекомендуют регулярное питание и употребление достаточного количества воды. Это поможет желчному пузырю правильно функционировать и предотвратит образование камней, поддерживая работу организма в оптимальном состоянии.

Ранее ученые рассказали, что употребление льняного семени снижает артериальное давление и улучшает пищеварение. Также были названы 4 продукта, которые помогут предотвратить развитие подагры.