Проще, чем кажется: как бороться с бессонницей

Здоровый сон дарит бодрость, влияет на настроение и здоровье. Бессонница, наоборот, приводит к обострению заболеваний, потере активности, упадку сил и энергии.

© Вечерняя Москва

Что вызывает недуг и как с ним бороться, — в материале «Вечерней Москвы».

На что влияет сон

Последствия бессонницы могут быть самые разные, включая как эмоциональную сферу, так и физическое состояние человека, что может привести к снижению иммунитета, обострению хронических заболеваний.

Бессонница негативно влияет на сердечно-сосудистую, нервную и эндокринную системы. Могут развиться психические расстройства, проблемы на работе из-за снижения мотивации и внимания. Ослабление внимания и усталость приводят к авариям на дороге.

Кто чаще всего страдает от бессонницы

Бессонница чаще всего встречается у пожилых людей. Также жалобы на плохой сон часто поступают от пациентов с инсультом, деменцией, болезнью Паркинсона, Альцгеймера. Такие психические заболевания, как депрессия, шизофрения, тревожно-маниакальные состояния, тоже сопровождаются бессонницей.

Во многих случаях частое пробуждение ночью связано с синдромом апноэ во сне. Это расстройство возникает во время храпа из-за спадания тканей глоточного кольца при вдохе и вызывает кратковременную остановку дыхания, что приводит к снижению уровня кислорода в крови и прерыванию сна.

Как хорошо выспаться

Важно обратить внимание на свои привычки. Иногда для нормализации сна достаточно соблюдать следующие правила. Например, нужно стараться ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, следить за тем, чтобы спальное место было удобным, избегать работать за компьютером, смотреть перед сном телевизор, не принимать кофеин и никотин за несколько часов до сна, не есть тяжелую пищу и не пить много жидкости на ночь.