Популярные мифы о приеме антибиотиков развеяли

Чрезмерный прием антибиотиков может привести к рассеянному склерозу, сообщил ТАСС глава отдела нейроиммунобиологии Центра мозга и нейротехнологий ФМБА Алексей Бойко. Он подчеркнул, что риск развития заболевания повышается, если бесконтрольный прием препаратов начат еще в детстве.

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В нескольких эпидемиологических исследованиях в тех странах, где растет число случаев рассеянного склероза, было показано, что один из факторов — это бесконтрольное использование антибиотиков, особенно в детском возрасте, когда резко меняется микрофлора, меняется весь микробиом, — сообщил врач.

Он подчеркнул, что опасным считается бесконтрольный прием не только антибиотиков, но и любых других лекарств.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что чрезмерное употребление антибиотиков может привести к аллергии. По его словам, она может проявиться как в легкой форме, например в виде крапивницы, так и в тяжелой — в виде анафилактического шока.

Кондрахин добавил, что со временем организм может привыкнуть к антибиотикам, тогда они перестают работать. Терапевт отметил: если человек бесконтрольно принимал антибиотики, они могут оказаться бесполезны, когда действительно нужны для лечения.