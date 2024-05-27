Постоянный насморк: истинные причины хронического ринита

Ринит — одно из самых распространенных заболеваний в мире. Помощь направлена, как правило, на то, чтобы быстро прочистить нос с помощью медикаментов. Пациент начинает легче дышать, лучше себя чувствовать, но ненадолго. Как правило, капли вызывают привыкание и со временем закапывать их в нос приходится все чаще, эффект становится слабее, а отказаться от них совсем кажется невозможным, просто потому, что снова будет буквально нечем дышать. Сегодня мы беседуем о причинах и других вариантах лечения вечно заложенного носа с остеопатом, основателем и федеральной сети остеопатических клиник Владимиром Животовым.

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Вероятно, многих читателей удивляет, почему про насморк рассказывает остеопат, а не ЛОР, что было бы логичнее. На самом деле не логичнее, а просто привычнее, потому что именно лор занимается симптомами, а остеопаты смотрят в самый корень проблемы, в её первопричину. Поэтому многие пациенты, которые обращаются к остеопатам с болями в спине, в голове, в коленях и т.д., вдруг обнаруживают, что их нос стал лучше дышать. Но обо всем по порядку.

Нос сделан из костей и хрящей, которые соединены тонкими межкостными швами, через которые должны свободно проходить сосуды. В стенках носа расположено огромное количество сосудов, как венозных, так и артериальных! А теперь представьте, что все эти сосуды зажаты в межкостных швах черепа, потому что межкостные швы сдавлены немного сильнее, чем положено. Кровь начинает застаиваться, а слизистая пазух и полостей носа начинает отекать и утолщаться.

Просвет для воздуха сужается, становится тяжело дышать. Пазухи хуже вентилируются и в них начинает скапливаться слизь.

Человек идёт в аптеку и покупает капли, которые способны уменьшить объем сосудов и объем слизистой носа. Человек испытывает облегчение, но лишь временное, потому что капли не устраняют причину проблемы, а влияют лишь на следствие.

Какие травмы могут приводить к сжатию межкостных швов черепа?

Травмы лба и носа, скул вследствие ударов или падений;

Родовые травмы — в родах сдавливается весь череп, в том числе и лицевой;

Установка брекет-систем и их длительное ношение;

Ринопластика.

Ринит, в том числе аллергический, — это в большинстве случаев признак того, что ранее человек перенес травму в области лба и носа. Поэтому лучшее лечение — это устранить последствие травмы: восстановить подвижность межкостных швов черепа. Тогда сосуды ничто не будет сдавливать, кровь по ним будет течь беспрепятственно, отек постепенно уйдёт и слизистая восстановится. Вот почему для лечения постоянной заложенности носа и частых воспалений носа и пазух в первую очередь надо обратиться к остеопату.

Зачастую заложенность носа связывают с деформацией перегородки. Но если мы устраняем отечность слизистой, то нос начинает лучше дышать независимо от формы перегородки. Многим пациентам с неровной перегородкой удавалось помочь улучшить носовое дыхание, операция не потребовалась. Более того, операция по выпрямлению перегородки далеко не всегда дает положительный результат, но после нее всегда остается рубцовая ткань, которая создает дополнительные сложности. После подобных операций нередко встречается головная боль, ухудшение зрения, увеличение веса тела. Поэтому опытные медики рекомендуют избегать операцию по выпрямлению перегородки.

Иногда в заложенности носа обвиняют аллергию, употребление молочных продуктов. Если бы дело было только в этом, то тогда у всех людей при контакте с аллегризирующими веществами или при употреблении молочных продуктов сразу ухудшалось бы носовое дыхание. Но это не так, заложенность возникает только при исходном фоне, который уже был описан.

Если проблема застарелая и в какой-то момент ринит перешел в гайморит, потому что слизь в пазухах загноилась, это может говорить о том, что иммунная система не может полноценным образом работать. Параллельно с лечением у остеопата при хронической заложенности носа надо обратиться к нутрициологу или эндокринологу для нормализации обмена веществ.

Хроническое нарушение носового дыхания — это механическая проблема, которая возникает из-за того, что кости черепа смещены, а межкостные швы зажаты в результате травмы. И пока кости будут зажаты, нос нормально дышать не сможет. Наилучший выход в этой ситуации — хорошее остеопатическое лечение!