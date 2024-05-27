Три глупых ошибки, которые «портят» кожу летом

Дерматолог Андреа Суарес в личном блоге на TikTok поделилась ценными советами накануне сезона отпусков. В двухминутном ролике, который стал вирусным, врач объяснила, как не испортить кожу летом.

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Совет номер один — получше присмотреться к своему средству для загара. Так, врач посмеялась над рекламой средства с фактором защиты SPF 6. По мнению специалиста, для пляжного отдыха следует использовать крема и спреи c маркировкой SPF 30, кроме того, повторно наносить их после купания и каждые 2 часа.

Вторая большая ошибка — выпивать под палящим солнцем.

«Употребление алкоголя истощает запасы антиоксидантов в вашей коже, делая ее менее подготовленной к разрушительному воздействию ультрафиолетового излучения солнца», — объясняет Суарес.

Эксперт подчеркнула, что в состоянии алкогольного опьянения больше вероятности получить солнечные ожоги, даже не осознавая этого.

И наконец, третья распространенная ошибка — поспешно счищать омертвевший из-за ожога слой кожи. Не торопите события и помните, что о скрабах и пилингах не может идти и речи. Важно позволить коже восстановиться перед очередным сеансом загара.

Если вы «сгорели» на солнце — для облегчения боли попробуйте принять быстрый прохладный душ, пейте больше воды и используйте увлажняющие, заживляющие средства для быстрого восстановления.