Инфекционист объяснил, кому угрожает мальтийская лихорадка

Бруцеллез, также известный как мальтийская лихорадка, угрожает любителям сырого мяса и домашнего молока, предупредил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров. В беседе с NEWS.ru специалист уточнил, что люди заражаются инфекцией от больных животных.

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"По воздуху это заболевание не летает. Это либо надо съесть плохо прожаренное мясо больного животного, либо выпить молоко от больной коровы. Так что бояться стоит тем, кто любит сырое мясо и домашнее молоко", — пояснил инфекционист.

По его словам, бруцеллез — это обычная и давно известная болезнь в России. Он отметил, что зачастую случаи заражения регистрируются на Северном Кавказе. Как подчеркнул инфекционист, заболевание поддается лечению, но, если его игнорировать, оно грозит перерасти в хроническое. Среди симптомов болезни Никифоров выделил сильную потливость и температуру тела в районе 39 градусов. При этом человек может не чувствовать себя плохо, предупредил инфекционист.

В Куйбышевском районе Самары ранее выявили очаг бруцеллеза, из-за чего власти экстренно объявили о введении карантина. По информации департамента ветеринарии региона, мальтийскую лихорадку обнаружили в личном подсобном хозяйстве на улице Воздушного флота.