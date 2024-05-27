Врач заявил, что поздние стадии сифилиса стали чаще встречаться из-за COVID-19

Сифилис имеет три стадии: первичную, вторичную и третичную. На ранних стадиях сифилис выявляются в 40% случаев, примерно в 20% случаев врачи находят другие и неуточненные формы сифилиса. Сегодня поздний сифилис сейчас обнаруживается чаще из-за пандемии COVID-19, рассказал «Газете.Ru» дерматолог, заслуженный врач Российской Федерации, профессор Денис Заславский.

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«Люди самоизолировались, не ходили к врачам, занимались сексом. Поэтому мы все чаще встречаем поздние стадии болезни», – объяснил Заславский.

Кроме пандемии коронавируса свой вклад в большое количество выявлений сифилиса на поздних стадиях внесли 90-е годы.