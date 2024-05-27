Косметолог призвал людей с аллергией и проблемной кожей отказаться от ботокса

Людям с аллергией или воспаленной кожей следует отказаться от уколов ботокса, рассказала дерматолог, косметолог клиники La Salute Зара Ажигова. Почему процедура может навредить некоторым пациентам, врач объяснила «Ленте.ру».

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Ажигова объяснила, что ботулинотерапия пользуется большим спросом из-за длительного эффекта в борьбе с морщинами. Однако, по словам дерматолога, несмотря на высокую востребованность и доступность процедуры, есть несколько категорий людей, которым она противопоказана.

Она призвала отказаться от инъекций ботокса людям с аллергическими реакциями, больной кожей, аутоиммунными заболеваниями, гиперчувствительностью к самому препарату.

«Уколы ботокса противопоказаны беременным и кормящим женщинам, пациентам с раком, нарушением свертываемости крови», — Зара Ажигова, дерматолог, косметолог.

Также, продолжила врач, уколы ботокса могут привести к образованию грыжи на веках у людей с возрастной деформацией век и мешками под глазами.

«Ботокс не решает проблемы глубоких морщин и вряд ли эффективно поможет людям, имеющим их. Препарат хорошо держится в верхней части лица, но в нижней, более подвижной, части эффект от процедуры сохраняется не так долго, — отметила Ажигова. — К тому же, ботулотоксин быстро выводится из организма при злоупотреблении алкоголем и приеме витаминов группы В».

В заключение дерматолог рекомендовала не увлекаться процедурой и выдерживать рекомендуемые специалистами временные рамки между введением препарата. При злоупотреблении ботоксом некоторые мышцы перестают выполнять свою функцию, но соседние, забирая на себя часть их «работы», перенапрягаются. Из-за этого формируются новые морщины, заключила Ажигова.

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