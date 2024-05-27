Работа по ночам может спровоцировать инфаркт, а также повышает риски развития депрессии и набора веса, предупредила в разговоре с NEWS.ru декан факультета психологии Государственного университета просвещения психолог Вероника Кирсанова. Специалист уточнила, что увеличение веса, в свою очередь, чревато соматическими заболеваниями: атеросклерозом и нарушением обмена веществ.

"Исследования связи сосудистых заболеваний и работы по ночам свидетельствуют, что люди, часто работающие в ночное время, сталкиваются с повышенным риском развития инфарктов. Риск остается, даже если такие работники стараются питаться правильно и занимаются каким-либо видом спорта. Работа по ночам может приводить к увеличению веса и сопутствующим этой проблеме соматическим заболеваниям — атеросклерозу, нарушению обмена веществ", — пояснила Кирсанова.

По словам психолога, ночная работа менее продуктивна. Она уточнила, что в это время суток снижается внимание, человек рискует допустить больше ошибок при выполнении рабочих задач. Кроме того, как заявила Кирсанова, такой график приводит к нарушению сна: при пробуждении будет отсутствовать чувство бодрости, повысится уровень кортизола, гормона стресса.

Ранее врач-офтальмолог Татьяна Павлова рассказала, что для защиты зрения при работе с гаджетами необходимо делать паузы. Специалист подчеркнула, что рекомендуется прерываться каждые 20 минут, чтобы посмотреть вдаль.