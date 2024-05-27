В ВОЗ заявили о глобальном росте числа инфекций, передающихся половым путём

Согласно новому докладу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ВИЧ, вирусные гепатиты и инфекции, передающиеся половым путём, ежегодно приводят к смерти 2,5 млн человек. Каждый день регистрируется более 1 млн новых случаев заражения, большинство из которых передаются через половые контакты.

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Новые данные показывают, что заболеваемость ИППП растёт во многих регионах мира. В 2022 году государства-члены ВОЗ поставили перед собой амбициозную задачу по сокращению ежегодного числа случаев заражения сифилисом среди взрослых в 10 раз к 2030 году, с 7,1 до 0,71 млн. Между тем в 2022 году количество новых случаев сифилиса среди взрослых в возрасте 15–49 лет увеличилось более чем на 1 млн, достигнув 8 млн. Самый высокий рост произошёл в Америке и Африке.

Четыре излечимые ИППП — сифилис, гонорея, хламидиоз и трихомониаз — являются причиной более 1 млн инфекций в день, отмечается в докладе ВОЗ.