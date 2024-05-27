Что делать, чтобы не заработать аллергию от укуса мошки?

Врач Шабалина: укусы мошек на лице и голенях могут привести к аллергии. Оказывается, аллергическая реакция может случиться не только после укуса осы, пчелы или шмеля. Безобидный на первый взгляд комар или надоедливая мошка могут тоже довести до приступа аллергии. Опасность может подстерегать даже дома, особенно если вы не закрываете окна москитными сетками. Вот как можно себе помочь.

© Секрет Фирмы

Как проявляется аллергия на комаров и мошек

После укуса мошек появляется:

Сильный зуд;

Покраснение;

Отёк;

Иногда развивается симулидотоксикоз (вместе с перечисленными признаками появляется учащённое сердцебиение, повышение температуры).

Последствия от укуса комаров такие же, но чаще они всё-таки менее выражены, рассказала аллерголог-иммунолог Оксана Шабалина.

Особенно долго зудят и могут осложняться дерматитом укусы на лице и голенях, добавила врач.

Как избежать реакции

Главное правило — защищаться от контакта с насекомыми в опасное время:

Мошки активны утром и вечером с 18:00 до 23:00;

Комары чаще кусают после 18:00 и ночью.

В это время людям, особенно аллергикам, стоит:

Носить светлую длинную одежду, которая будет закрывать щиколотки (светлый цвет менее привлекателен для насекомых);

Пользоваться репеллентами.

Что делать, если вас уже покусали комары или мошки

Чтобы снизить отёк и зуд, нужно:

Промыть чистой водой кожу в местах укуса; Промокнуть область высыпаний чистой салфеткой один раз; Нанести противозудное антигистаминное средство; Если отёк сильный, нанести крем с гормоном; Если сильный зуд — принять антигистаминный препарат внутрь; Если поднялась температура — можно принять парацетамол или ибупрофен; Не расчёсывать места укусов и не трогать кожу грязными руками, сказала эксперт порталу «Доктор Питер».

От аллергии страдают до 40% жителей планеты. При этом полностью исключить все аллергены из жизни практически невозможно. Но оказывается, в лечении аллергии помогают не только специальные препараты, но и витамины.