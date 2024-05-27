Генетический тест Oncotype DX помог врачам вычислять вероятность рака груди

Daily Mail: генетический тест помогает выявлять вероятность рецидива рака груди. Как отметило издание, недавно одобренный тест Oncotype DX поможет тысячам женщин, перенёсшим рак молочной железы, избежать ненужной химиотерапии. Пока химию делают всем пациенткам с таким диагнозом, чтобы снизить вероятность возвращения болезни. Хотя на самом деле в ней нуждается лишь небольшой процент женщин.

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Как делают тест

Во время мастэктомии у пациентки берут образец раковой опухоли. Его проверяют на 21 ген, которые могут указывать на вероятность рецидива. Если генов оказывается меньше 16, пациентке не нужна химиотерапия. Если больше — процедуру придётся провести вновь.

Мифы о раке груди

Статистика по смертности от рака груди печальная: из 10 пациентов умирают 2–3. Однако это не самый смертоносный среди всех видов рака, каким его часто считают, заявила онколог-маммолог Анна Ким.

Это не единственное заблуждение о раке груди. Например, на его вероятность никак не влияют травмы или повреждения. Как, впрочем, и беременность.

Вот каким ещё утверждениям не стоит верить.