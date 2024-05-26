Роспотребнадзор перечислил правила выбора безопасного водоема для купания

Роспотребнадзор рекомендовал не купаться там, где обитают утки. Россияне, конечно, хорошо относятся к этим птицам. Но соседство с ними может добавить проблем со здоровьем. И речь не о том, что птицы иногда клюются. Есть опасность, что они заразят вас неприятной болезнью. Специалисты напомнили, что купаться можно только в специально отведённых местах, и перечислили признаки надёжного водоёма.

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Как выбрать безопасное место для купания

В Роспотребнадзоре перечислили основные правила выбора водоёмов для купания.

Оцениваем местность

Рядом с рекой или озером не должно быть:

Сельскохозяйственных угодий и свалки — с ливневыми стоками в воду попадают возбудители кишечных инфекционных и паразитарных болезней;

Промышленных предприятий и автомобильной магистрали — после дождей вода загрязняется тяжёлыми металлами.

Смотрим на воду

Плохой знак, если в воде есть:

Водоплавающие птицы — например, утки. С их помётом в воду попадают личинки, которые вызывают у человека церкариоз, или по-простому — зуд купальщика;

Много водорослей возле берега, а сама вода цветёт. Это значит, в пруду есть условия для прикрепления паразитов.

Чем можно заразиться во время купания

В озёрах и пресных водоёмах, особенно тех, которые не очищают, много бактерий и болезнетворных организмов, напомнила врач-дерматолог, миколог Валерия Склярова.

Поэтому там можно подхватить синегнойную палочку, грибок или цветной лишай.