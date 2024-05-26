Четыре опасные инфекции, которые приводят к бесплодию

Борьба с бесплодием часто занимает довольно большое количество времени как у женщин, так и у мужчин. Репродуктолог Наталья Шальнева рассказала WomanНit, какие инфекции чаще всего вызывают проблему бесплодия в последнее время.

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Гонорея

Как говорит наш эксперт, основная причина бесплодия вследствие гонореи — сильное воспаление репродуктивных органов.

«У женщин возникают спайки вокруг яичников, что затрудняет процесс оплодотворения и, в целом, делает его невозможным. А мужчины после гонореи часто сталкиваются с рубцеванием протока придатков яичка», — говорит Наталья.

Уреаплазмоз

Инфекция довольно опасная, особенно для женщин и мужчин репродуктивного возраста. Нередко недолеченная проблема уреаплазмоза приводит к вагиниту у женщин, может начаться серьезное воспаление придатков, которое несовместимо с деторождением. В случае с мужчинами, высока вероятность простатита на фоне не до конца пролеченного уреаплазмоза.

Генитальный герпес

Крайне неприятный вирус, передающийся половым путем. Наталья:

«Больше всего проблем получают от него мужчины — герпес вызывает нарушения в формировании сперматозоидов, а некачественный сперматозоид просто не может оплодотворить яйцеклетку».

Вирус папилломы человека

По статистике, с ВПЧ сталкиваются каждый второй человек, живущий половой жизнью. При этом наш организм в большинстве случаев хорошо справляется с вирусом сам при условии наличия хорошего иммунитета. И все же ВПЧ способен вызывать активный рост кондилом и провоцирует эрозию шейки матки, в результате формируется рубец, мешающий продвижению половых клеток.