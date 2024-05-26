Медицинский блогер ответил, почему таблетки нужно хранить в блистере

Как правильно хранить таблетки и почему их нельзя заранее вытаскивать из упаковки, рассказал научный журналист, медицинский блогер Алексей Водовозов.

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«Таблетки как лекарственная форма — довольно сложное решение. Таблетка может состоять в основном из вспомогательных веществ, то есть наполнителей, стабилизаторов, противослеживающих средств, корригентов и многого другого, а собственно действующего начала там могут быть микрограммы», — приводит мнение эксперта издание Naked Science.

Отдельные лекарства могут реагировать на водяные пары, на ультрафиолет, на кислород, бактерии, грибы, что плохо сказывается на химическом составе препарата и, соответственно, на лечебном эффекте.

Блистер же обеспечивает и гарантирует сохранность свойств таблетки как минимум до напечатанного на нём срока годности, а чаще — и дольше. Если упаковка вскрыта, срок годности отсчитывается иначе. Фармацевты на международном уровне договорились, что это примерно год.

Ранее провизор предостерегла от самолечения. По её мнению, бесконтрольный приём таблеток может привести к смерти.