Когда при бормотании во сне нужно обратиться к врачу

Говорить во сне нормально, однако если это стало происходить чаще, появилось в пожилом возрасте или сопровождается движением, необходимо обратиться к врачу. Об этом сообщает газета "The Atlanta Journal-Constitution" (AJC).

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Сами по себе разговоры во сне безвредны. В какой-то момент жизни они встречаются у 65% людей. Однако если они участились, появились у пожилого или сопровождаются другими симптомами (движениями конечностей или дневной сонливостью), нужно обратиться к врачу.

Партнерам людей, которые говорят во сне, эксперты рекомендуют беруши. Также им следует ложиться спать раньше, чем говорящему человеку, чтобы избежать засыпания под бормотание.

Самому говорящему может быть полезно установить триггеры, которые влияют на частоту эпизодов бормотания. Им может оказаться сон на спине. В таком случае можно прикрепить к спинке ночной одежды теннисный мячик, который не даст перевернуться во сне.