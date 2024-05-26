Солярий вместо солнца: насколько велик риск заболеть раком

Мода на загорелую кожу далеко не так безобидна, как кажется на первый взгляд. Сегодня многие посещают солярий, считая, что это приносит меньше вреда, чем солнечный свет. Однако медики предупреждают: любители искусственного загара сильно рискуют своим здоровьем. Онколог, интегративный врач Хамис Магомедова, рассказала WomanНit о негативном влиянии солярия на организм.

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Безопасен ли солярий?

Безопасного солярия в полном смысле этого слова не существует, так как любое воздействие ультрафиолетового излучения несет определенные риски. Минимизировать вред от использования солнечных ламп практически невозможно. Хамис:

«Онкологические заболевания кожи, такие как меланома, базалиома, плоскоклеточный рак, сегодня получили широкое распространение в мире. Они находятся в первой пятерке по частоте диагностики наряду с другими видами злокачественных новообразований — раком груди, легких и желудка».

По данным исследований, в двух из трех случаев регулярные визиты в солярий вызывают онкологию кожи. Каждая процедура повышает риск заболеть на 20%.

«Проблема заключается в том, что ультрафиолет повреждает структуру ДНК эпителия. В дальнейшем это может привести к трагическим последствиям. В стремлении к красоте тела важно не забывать, что загар не менее опасен, чем такие канцерогены, как никотин или асбест», — поясняет наш эксперт.

Многие страны обеспокоены популярностью соляриев из-за рисков, которые несет УФ-излучение. Например, в США власти обязали производителей и владельцев салонов размещать на оборудовании для загара предупреждения о негативных последствиях процедуры. Солярии популярны в Швеции, Бельгии и Франции. Там искусственный загар получает четверть населения. В этих странах установлены ограничения на визиты в солярий для молодых людей.

У кого больше рисков

Ученые выяснили, что у любителей солярия в возрасте до 30 лет вероятность развития меланомы возрастает на 75%. Опасность появления плоскоклеточного рака увеличивается на 58%, базалиомы — на 24%. Исследования показали, что искусственный загар значительно повышает риск возникновения различных типов онкологии кожи, особенно у людей до 25 лет. В то же время популярность солнечных ламп наиболее велика среди молодых женщин с белой кожей.

«Кроме опасности заболеть раком, постоянные клиенты соляриев рискуют приобрести неприятную психологическую проблему — привыкание к загару. Это такая же зависимость, как и все прочие. Отказ от регулярного воздействия солнечных ламп может вызвать различные расстройства, вплоть до депрессивного состояния», — рассказывает Хамис.

Мифы о солярии

Источник витамина Д

Некоторые люди считают, что сеансы в солярии повышают образование витамина Д в организме, однако это миф. Как говорит наш эксперт, для выработки полезного вещества нужны UVB-лучи, которых нет в искусственном свете. УФ-лампы дают другой тип излучения — UVA.

Защита от ожогов

Еще одно заблуждение связано с тем, что загар в солярии может защитить кожу от ожогов. Однако это не так.