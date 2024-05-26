26 лет назад в нашей стране была основана «Ассоциация народных целителей России». Интерес к знахарям не утихает и сегодня: согласно свежему опросу более 40 процентов россиян доверяют нетрадиционной медицине. «Вечерняя Москва» выяснила, можно ли верить современным целителям и на чем основаны их методы.

© Вечерняя Москва

Чайку желаете?

Сегодня «Асcоциации народных целителей России», основанной в 1998 году, уже не существует. Однако здравники продолжают свое дело — активно предлагают россиянам свои услуги. И если раньше они использовали в этих целях телевидение — все помнят, как советский экстрасенс Аллан Чумак «лечил» людей силой мысли через голубой экран, — то нынешнее поколение использует интернет.

В сети можно найти тысячи объявлений от народных целителей, обещающих избавить вас от любого недуга — кто за 5, а кто и за 50 тысяч рублей. Но только вот к истинной медицине зачастую они не имеют никакого отношения.

— Сегодня целители используют в своей работе различные природные добавки, — рассказывает «ВМ» президент Международной профессиональной ассоциации специалистов комплементарной, альтернативной, народной медицины и психологов Светлана Царевская. — Это, к примеру, могут быть травяные чаи, настои. Народная медицина направлена на общее улучшение самочувствия, иммунитета. Но в стремлении укрепить здоровье подобным способом можно легко нарваться на шарлатанов. Сегодня далеко не у всех «целителей» есть медицинское образование.

Знахари без диплома врача вовсе находятся вне закона — этот документ специалисты должны предоставлять для оформления разрешения на оказание услуг.

Зелье за 100 рублей

Врач-фитотерапевт Валентина Каншина считает, что обращаться к народным целителям бессмысленно. Ведь вся суть их работы заключается в воздействии на организм лечебных трав. Они используют не какое-то чудесное зелье, а обычные отвары.

— То, что целители выдают за свою уникальную рецептуру — это азы фитотерапии, — отмечает эксперт. — Например, корень лопуха снимает воспаление, ромашка и лаванда помогают от проблем с желудком, женьшень улучшает психоэмоциональное состояние. Все эти травы продаются в любой аптеке и стоят по 100–200 рублей. И платить большие деньги шарлатану, который использует их якобы ради вашего «исцеления», — уж точно не стоит.

Врач подчеркивает: фитотерапия — это лишь вспомогательный способ улучшить здоровье. Если у вас есть серьезные заболевания — нужно обязательно обращаться к врачу.

Золотые горы

Так почему же люди все-таки обращаются к целителям? По словам старшего преподавателя Московского института психоанализа Анастасии Пономаренко, их привлекает то, что народные знахари обещают золотые горы — полное исцеление:

— При этом целители используют консервативные методы — без хирургического вмешательства, неприятных процедур, долгой реабилитации. Многие пациенты боятся официальной медицины и ищут альтернативные способы лечения. К сожалению, иногда это приводит к непоправимым последствиям.

Отвар для аллергиков

Облегчить симптомы аллергии поможет отвар, очищающий кровь. Возьмите в равных частях листья земляники, траву череды, цветки ромашки аптечной. На 1 стакан кипятка — 1 ст. л. сбора. Пейте постоянно вместо чая.

Прямая речь

Сергей Стеблецов, врач-терапевт: