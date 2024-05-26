Ученые выявили механизмы, способствующие регенерации печени при хронических заболеваниях, сообщает журнал Nature.

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Это заболевание часто встречается у людей с ожирением и может привести к гепатиту. На поздних стадиях единственным вариантом лечения является пересадка печени.

Оказалось, что хронические болезни печени серьезно повреждают сеть протоков, через которые выходит желчь. В ответ на это орган пытается компенсировать ущерб: клетки желчного дерева (холангиоциты) трансформируются в основной тип клеток печени — гепатоциты.

Исследователи обнаружили молекулы, на которые можно воздействовать лекарствами для запуска процесса регенерации печени. Однако они предупреждают, что при неконтролируемом процессе регенерации может возникнуть риск развития раковых клеток печени. Поэтому для создания безопасного лечения необходимы дополнительные исследования, чтобы найти баланс между стимуляцией восстановления и минимизацией риска рака.

Ученые выразили оптимизм по поводу результатов исследования, считая, что нашли путь к новому методу лечения, который будет не только сдерживать заболевание, но и способствовать восстановлению тканей.

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