Почему иногда не удается сбросить вес. Мнение эндокринолога

Одной из неочевидных причин неудач при похудении названо состояние хронического воспаления. Такую точку зрения высказала эндокринолог Екатерина Янг в telegram-канале.

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Проблему провоцирует чрезмерное употребление продуктов с трансжирами.

«Употребление фастфуда, полуфабрикатов, снеков, чипсов, жирных магазинных соусов связано со снижением синтеза простациклина. Последний поддерживает оптимальный тонус сосудов. В ситуации, когда стенка артерий не производит простациклин в нужном количестве, появляются сгустки крови, провоцируя высокий риск тромбозов», — приводит «Российская газета» мнение эксперта.

Для сосудов опасно есть много сахара, фруктозы, сахарозаменителей — продукты с этими составляющими повышают уровень инсулина, растёт риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

А главный токсин — алкоголь. К воспалительным процессам в переизбытке могут привести кукурузное, кунжутное, подсолнечное, тыквенное и соевое масла, так как в них много омеги-6.

Ранее эндокринолог перечислила продукты, вызывающие головную боль. По мнению эксперта, неприятные ощущения могут вызвать мясо, шоколад, выдержанные сыры.