Врач объяснил, как проблемы со щитовидкой могут навредить сердцу

Как проблемы со щитовидкой могут навредить сердцу? Объяснила врач
Кардиолог Римская назвала гормональные причины проблем с сердцем. Здоровье этого органа зависит от целого ряда факторов, в том числе и от эндокринологических. Их достаточно много, но иногда симптомы проблем со щитовидкой могут быть неочевидными или они скрываются за другими состояниями. Врач перечислила самые явные признаки проблем со щитовидной железой.
Признаки проблем с щитовидкой у сердечников
По словам старшего научного сотрудника НМИЦ кардиологии им. Чазова Елены Римской, на то, что с щитовидной железой что-то не так, указывают:
- Изменение веса: резкое увеличение или снижение без явных причин;
- Проблемы с кожей: акне, сухость, угревая сыпь или изменения пигментации;
- Изменения настроения: постоянная усталость, раздражительность, депрессия или тревожность;
- Проблемы с пищеварением: в том числе запоры или поносы;
- Нарушения менструального цикла: необычные изменения в цикле, болезненные или нерегулярные месячные;
- Проблемы со сном: бессонница или чрезмерная сонливость;
- Проблемы с волосами: выпадение или избыточный рост (гипертрихоз), изменения текстуры волос.
«Если аритмия или иные сердечные симптомы сопровождаются вышеописанными состояниями, то лучше посетить не только кардиолога, но и эндокринолога, который назначит нужные анализы и лечение», — порекомендовала врач в беседе с «Газетой.Ru».
Причины аритмии
При аритмии человек чувствует учащённое сердцебиение, дискомфорт в груди и замирания сердца. Всё это может сопровождаться слабостью, головокружением, удушьем и даже привести к потере сознания.
Как рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Денис Соколов, аритмию формируют:
- Кардиологические проблемы, которые меняют структуру сердца: гипертония, воспалительные процессы, порок сердца и т. д.;
- Другие заболевания: например, болезни щитовидки, остеохондроз;
- Приём некоторых лекарств;
- Избыток или недостаток важных для организма элементов — калия, магния и других;
- Нездоровый образ жизни: курение, употребление алкоголя, наркотиков;
- Избыточный вес;
- Наследственность.