Врач объяснил, как проблемы со щитовидкой могут навредить сердцу

Кардиолог Римская назвала гормональные причины проблем с сердцем. Здоровье этого органа зависит от целого ряда факторов, в том числе и от эндокринологических. Их достаточно много, но иногда симптомы проблем со щитовидкой могут быть неочевидными или они скрываются за другими состояниями. Врач перечислила самые явные признаки проблем со щитовидной железой.

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Признаки проблем с щитовидкой у сердечников

По словам старшего научного сотрудника НМИЦ кардиологии им. Чазова Елены Римской, на то, что с щитовидной железой что-то не так, указывают:

Изменение веса: резкое увеличение или снижение без явных причин;

Проблемы с кожей: акне, сухость, угревая сыпь или изменения пигментации;

Изменения настроения: постоянная усталость, раздражительность, депрессия или тревожность;

Проблемы с пищеварением: в том числе запоры или поносы;

Нарушения менструального цикла: необычные изменения в цикле, болезненные или нерегулярные месячные;

Проблемы со сном: бессонница или чрезмерная сонливость;

Проблемы с волосами: выпадение или избыточный рост (гипертрихоз), изменения текстуры волос.

«Если аритмия или иные сердечные симптомы сопровождаются вышеописанными состояниями, то лучше посетить не только кардиолога, но и эндокринолога, который назначит нужные анализы и лечение», — порекомендовала врач в беседе с «Газетой.Ru».

Причины аритмии

При аритмии человек чувствует учащённое сердцебиение, дискомфорт в груди и замирания сердца. Всё это может сопровождаться слабостью, головокружением, удушьем и даже привести к потере сознания.

Как рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Денис Соколов, аритмию формируют: