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Как проблемы со щитовидкой могут навредить сердцу? Объяснила врач

Кардиолог Римская назвала гормональные причины проблем с сердцем. Здоровье этого органа зависит от целого ряда факторов, в том числе и от эндокринологических. Их достаточно много, но иногда симптомы проблем со щитовидкой могут быть неочевидными или они скрываются за другими состояниями. Врач перечислила самые явные признаки проблем со щитовидной железой.

Врач объяснил, как проблемы со щитовидкой могут навредить сердцу
© Секрет Фирмы

Признаки проблем с щитовидкой у сердечников

По словам старшего научного сотрудника НМИЦ кардиологии им. Чазова Елены Римской, на то, что с щитовидной железой что-то не так, указывают:

  • Изменение веса: резкое увеличение или снижение без явных причин;
  • Проблемы с кожей: акне, сухость, угревая сыпь или изменения пигментации;
  • Изменения настроения: постоянная усталость, раздражительность, депрессия или тревожность;
  • Проблемы с пищеварением: в том числе запоры или поносы;
  • Нарушения менструального цикла: необычные изменения в цикле, болезненные или нерегулярные месячные;
  • Проблемы со сном: бессонница или чрезмерная сонливость;
  • Проблемы с волосами: выпадение или избыточный рост (гипертрихоз), изменения текстуры волос.
«Если аритмия или иные сердечные симптомы сопровождаются вышеописанными состояниями, то лучше посетить не только кардиолога, но и эндокринолога, который назначит нужные анализы и лечение», — порекомендовала врач в беседе с «Газетой.Ru».

Причины аритмии

При аритмии человек чувствует учащённое сердцебиение, дискомфорт в груди и замирания сердца. Всё это может сопровождаться слабостью, головокружением, удушьем и даже привести к потере сознания.

Как рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Денис Соколов, аритмию формируют:

  • Кардиологические проблемы, которые меняют структуру сердца: гипертония, воспалительные процессы, порок сердца и т. д.;
  • Другие заболевания: например, болезни щитовидки, остеохондроз;
  • Приём некоторых лекарств;
  • Избыток или недостаток важных для организма элементов — калия, магния и других;
  • Нездоровый образ жизни: курение, употребление алкоголя, наркотиков;
  • Избыточный вес;
  • Наследственность.
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Денис Соколов
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