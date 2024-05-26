Как энергетик вызывает зависимость и подрывает здоровье

В Госдуму внесли законопроект о запрете розничной продажи энергетиков детям. «Вечерняя Москва» разобралась, в чем заключается основная опасность этого напитка.

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По мнению председателя Государственной думы Вячеслава Володина, закон должны принять в августе этого года. На сегодняшний день продажа энергетиков несовершеннолетним запрещена в 65 регионах России. Однако на федеральном уровне такого запрета нет. Потому депутаты решили исправить ситуацию. Тема вновь возникла в середине мая, буквально за пару недель до летних каникул, ведь в этот период педагогический и родительский контроль несколько ослабевает, что создает определенные риски. Уже неоднократно доказано — употребление энергетиков может привести к болезням сердца, диабету и другим заболеваниям.

По мнению врача-педиатра Светланы Овчинниковой, детям очень важно рассказать о вреде энергетиков сразу, чтобы они понимали — пользы в напитке совсем нет.

— Не нужно преподносить все в грубой или нравоучительной форме. Важно показать, какие ингредиенты там содержатся, как они влияют на работу организма, — поясняет эксперт.

Действительно, несмотря на популярность энергетиков даже среди взрослых, тонизирующий напиток обладает большим количеством опасных веществ и консервантов.

— На первом месте у нас кофеин. Он помогает пробуждаться, почувствовать прилив сил. Однако при частом употреблении может провоцировать хронические головные боли. Страдает и нервная система — человек становится более раздражительным. В случае с детьми частое употребление энергетиков может привести к различного рода психическим заболеваниям. Все дело в том, что неравная система подростка совсем неокрепшая, а под влиянием подобного рода раздражителей может и вовсе нарушиться, — подчеркивает Овчинникова.

Также в энергетических напитках содержится большое количество глюкозы, иначе говоря — сахара.

© Вечерняя Москва

Кстати, и сам тонизирующий эффект, как правило, длится недолго.

— Эффект бодрости — это лишь маркетинговые уловки. Энергетики дают его на пару часов, после чего усталость возвращается, но уже с большей силой. Именно из-за этого появляется зависимость от напитка, — добавила врач.

В составе есть и нейтральные вещества, например таурин. Однако его польза в этом напитке весьма спорна, так как человеческий организм сам вырабатывает это вещество, а еще получает его из таких продуктов, как рыба, мяса и яйца.

А вот экстракт гуараны, которым так хвалятся производители, — тот же кофеин, поэтому вреда от него больше, чем пользы, считает врач.

Другая проблема — некачественные напитки. К сожалению, в небольших магазинах нередко можно встретить подделки под известные бренды — состав таких сомнительных напитков может спровоцировать отравление.

Прямая речь

Виктория Безнебеева, диетолог: