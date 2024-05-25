Невролог рассказал, откуда берется рассеянный склероз
Рассеянный склероз может проявляться различными симптомами, включая потерю координации, слабость мышц, проблемы с зрением, нарушение чувствительности, утомляемость, проблемы с мочеиспусканием и памятью. Об этом «Парламентской газете» рассказал руководитель отдела нейроиммунологии Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, профессор Алексей Бойко.
Рассеянный склероз - это хроническое заболевание центральной нервной системы, которое воздействует на головной и спинной мозг. При недуге иммунная система организма атакует миелин — вещество, которое покрывает нервы и помогает передавать сигналы между мозгом и остальными частями тела. Заболевание приводит к замедлению или блокировке передачи нервных сигналов, что может вызывать различные симптомы, такие как усталость, проблемы с координацией, зрение, памятью и концентрацией.
«Это заболевание с полигенной предрасположенностью — наследственное. Но генов очень много, поэтому сказать, какой именно стал причиной рассеянного склероза, если в нем произошла мутация, невозможно», — отметил профессор Бойко.
На болезнь влияют и внешние факторы, в частности инфицирование вирусом Эпштейн-Барра — одного из видов герпеса, изменение микробиома кишечника, дефицит витамина D и курение.
«Влияют и психонейроиммунные изменения, обусловленные регулирующим действием биогенных аминов, связанных с эмоциями, особенно с депрессией, и ответом на стрессовые ситуации. Адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин — это биогенные амины, являющиеся гормонами и нейромедиаторами», — уточнил врач.