Невролог рассказал, откуда берется рассеянный склероз

Рассеянный склероз может проявляться различными симптомами, включая потерю координации, слабость мышц, проблемы с зрением, нарушение чувствительности, утомляемость, проблемы с мочеиспусканием и памятью. Об этом «Парламентской газете» рассказал руководитель отдела нейроиммунологии Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, профессор Алексей Бойко.

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Рассеянный склероз - это хроническое заболевание центральной нервной системы, которое воздействует на головной и спинной мозг. При недуге иммунная система организма атакует миелин — вещество, которое покрывает нервы и помогает передавать сигналы между мозгом и остальными частями тела. Заболевание приводит к замедлению или блокировке передачи нервных сигналов, что может вызывать различные симптомы, такие как усталость, проблемы с координацией, зрение, памятью и концентрацией.

«Это заболевание с полигенной предрасположенностью — наследственное. Но генов очень много, поэтому сказать, какой именно стал причиной рассеянного склероза, если в нем произошла мутация, невозможно», — отметил профессор Бойко.

На болезнь влияют и внешние факторы, в частности инфицирование вирусом Эпштейн-Барра — одного из видов герпеса, изменение микробиома кишечника, дефицит витамина D и курение.