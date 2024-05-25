Фармаколог объяснил, почему тапентадол приравняют к наркотикам

Минздрав предложил включить тапентадол в список наркотических препаратов с последующими мерами по регуляции его оборота. И это правильное предложение, сказал «Парламентской газете» клинический фармаколог Александр Эдигер.

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Согласно существующим документам и исследованиям, это действующее вещество квалифицировано как представитель опиоидных наркотических препаратов, отметил специалист. Это классический опиодид, между параметрами его и морфина - минимальная разница.

Это значит, что снижение дозы или внезапное прекращение приема лекарства несет большой риск реакции отмены или других тяжелых нарушений, объяснил серьезность ситуации Александр Эдигер.

При этом в инструкциях к препарату очень невнятно прописаны меры по отмене этого лекарства, подчеркнул врач.

«Сказано, что необходимо постепенное снижение дозы. Но в то же время синдром отмены описан в этих же инструкциях, как очень тяжелая клиническая ситуация, которая нуждается в проведении отдельного лечения».

Это обезболивающее применяют при тяжелых или средней тяжести хронических болях, а значит, эти препараты может получать большое число пациентов с разнообразными патологиями, напомнил фармаколог.