Три ошибки на завтрак, которые отнимают здоровье

Врачи перечислили три частые ошибки в первый прием пищи, которые могут принести организму больше вреда, чем пользы.

Первая - это употребление простых углеводов. Питаясь таким образом, вы не только не получаете необходимых полезных веществ, но и день за днем набираете лишний вес, предупредили специалисты. Например, есть только кашу на завтрак - не лучшая пищевая привычка. Организму нужен белок с самого утра.

"Вместо углеводов на завтрак лучше есть белки, клетчатку и полезные жиры, которые насыщают надолго", - посоветовали специалисты.

Вторая ошибка связана с употреблением на завтрак сладкого.

Кофе с шоколадкой или пирожное - этот прием пищи провоцирует резкий скачок глюкозы в крови. Первый прием пищи с высоким содержанием сахара является серьезным провокатором лишнего веса, подчеркнули медики.

Один из худших вариантов - отказ от завтрака или перенос его "на потом", ближе к обеду. Также не стоит есть быстро. Японские исследователи выяснили, что быстрый прием пищи не дает мозгу зафиксировать количество съеденной еды. В результате это может привести к развитию ожирения.

Ранее врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева уточнила, что первый прием пищи особенно важен для человека с хронической усталостью, нарушениями сна и для тех, кто находится в стрессовой ситуации. При этом лучший вариант завтрака, по мнению врача, это низкоуглеводные продукты с достаточным количеством белка и жира.