Врач рассказал о рисках формирования у пьющих мужчин «женской фигуры»

При длительном злоупотреблении алкоголем у мужчин снижается уровень тестостерона. Вместо него активнее начинают вырабатываться женские гормоны, что приводит к визуальным изменениям тела. Об этом рассказал главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин, передает пресс-служба регионального Минздрава.

По словам врача, у мужчин, склонных к чрезмерному потреблению алкоголя, можно наблюдать характерные изменения в телосложении. У них увеличивается живот, растут грудные железы, а жировые отложения распределяются на бедрах и боках. При этом у женщин этот процесс происходит в обратном направлении – снижается уровень женских гормонов, из-за чего нарушается менструальный цикл.

Помимо этого, употребление 15-16 единиц алкоголя (150-160 гр чистого этанола) еженедельно увеличивает риск развития инсульта, рака, инфаркта и деменции. В связи с этим рекомендуется ограничивать количество потребляемого алкоголя до 14 единиц в неделю.