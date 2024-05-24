Пандемия коронавируса привела к гибели 12,9 млн человек

Пандемия COVID-19 стала причиной снижения ожидаемой продолжительности жизни во всем мире. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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В документе говорится, что за два года пандемии умерли 12,9 млн человек - 4,1 млн в 2020 году и 8,8 млн - в 2021 году. Отмечается, что в итоге коронавирус вошёл в тройку ведущих причин смертности во всем мире. В ВОЗ указали, что из-за COVID-19 десятилетний рост ожидаемой продолжительности жизни был обращён вспять.

«В 2020 году ожидаемая продолжительность жизни во всем мире и средний возраст вернулись к уровням 2016 года, а в 2021 году - до уровней 2012 года», уточнили в организации, добавив, что это 71,4 года и 61,9 года, соответственно.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что продолжительность жизни в стране по результатам 2023 года составила 73,5 года, что превышает доковидные значения, сообщает RT.