В Уфе врачи спасли девочку, проглотившую игрушку

Трехлетняя девочка по трагическому стечению обстоятельств стала пациенткой хирургов в Уфе, сообщил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.

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Ее привезли в Республиканскую детскую клиническую больницу с жалобами на боли в грудной области. Родители сказали, что во время игры малышка случайно проглотила металлическую игрушку в форме кошки. В экстренном порядке хирурги провели ригидную эзофагоскопию и удалили инородное тело.

Айрат Рахматуллин напомнил родителям о том, что за детьми необходим постоянный присмотр, чтобы не допустить подобных ситуаций.