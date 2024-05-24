Врач назвала симптом менопаузы, о котором не принято говорить

Приливы и перепады настроения — пожалуй, самые обсуждаемые симптомы менопаузы. Не потому, что они важнее других, а потому, что говорить о них не так неловко, как, например, о возможном недержании мочи. Акушер-гинеколог Мэдлин Дик-Биаскоэчеа призывает обратить внимание на еще один симптом климакса — болезненный секс.

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«Вагинальная сухость, жжение, раздражение, зуд, болезненность, боли или кровотечения во время секса могут привести к невозможности заниматься проникающим сексом», — объяснила врач в беседе с HuffPost.

Причина в снижении уровня женского гормона эстрогена и истончении тканей влагалища, резком сокращении количества естественной смазки. Доктор призвала не пугаться изменений в своем теле, а обсудить со своим врачом возможные способы вести прежний образ жизни — сексуальной в том числе.