Эндокринолог перечислил симптомы, при которых мужчинам нужно обратиться к врачу

Мужской гормон тестостерон делает мужчину сильным, выносливым, внимательным, чувственным, мускулистым, неутомимым в постели.

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«А еще он необходим для поддержания костной массы, производства красных кровяных телец и других функций организма. Рецепторы для этого гормона есть во всем теле — от мозга до костей и кровеносных сосудов. Поэтому, если у вас низкий уровень тестостерона, последствия для здоровья могут выйти далеко за пределы спортзала и спальни», — объясняет эндокринолог Илья Куравлев.

Симптомы, приведенных ниже, сами по себе не являются доказательством низкого тестостерона, вам также будут необходимы анализы крови. Хорошая новость: многие состояния можно обратить вспять или, по крайней мере, улучшить с помощью терапии.

Ваше либидо падает

Пожалуй, самое распространенное следствие снижения уровня тестостерона. Помимо того, что мужчины хотят меньше секса, они также могут реже мастурбировать и сообщать о меньшем количестве фантазий и эротических снов.

«Области мозга, связанные с сексуальным желанием, включая миндалину, заполнены рецепторами тестостерона. Гормон помещается в них, как замок в ключ, зажигая их, чтобы возбудить вас. Без него вы упускаете важнейший этап в процессе возбуждения», — рассказывает Илья.

Вы можете испытывать трудности с эрекцией

Тестостерон помогает достичь и поддерживать эрекцию. Низкий уровень тестостерона может затруднять готовность к сексу или вызывать спонтанные эрекции.

«Связь между тестостероном и эректильной функцией сложна. Некоторые мужчины не испытывают никаких проблем с эрекцией при низком уровне тестостерона. Кроме того, может пострадать качество оргазма или способность к его достижению. Эректильная дисфункция также может быть признаком многих хронических заболеваний, таких как болезни сердца, ожирение и диабет», — предупреждает Илья.

Ваши мышцы уменьшаются

«Большое количество тестостерона приводит организм в состояние анаболизма, или мышечного роста. Когда уровень тестостерона падает, организм переходит в катаболическое состояние, разрушая мышечную ткань вместо того, чтобы наращивать ее», — говорит Илья.

Поначалу вы можете заметить, что вам труднее поднимать большие веса в тренажерном зале, наращивать мышцы — а потом и выполнять обычные бытовые действия, которые раньше давались без труда.

У вас растет живот

Висцеральный жир — это глубокий жир в брюшной полости, который образуется вокруг органов и повышает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Связь между ожирением и низким тестостероном — это «порочный круг», по словам Ильи.

«Низкий тестостерон снижает вашу мотивацию к активным действиям, что может привести к набору веса», — говорит он.

А избыток жира в организме, благодаря сложному взаимодействию гормонов и ферментов, снижает уровень тестостерона.

Ваши кости слабеют

Кость — это живая ткань, которая постоянно разрушается и восстанавливается. Когда уровень тестостерона падает, кости разрушаются быстрее, чем организм успевает их нарастить.

«В результате повышается риск низкой плотности костей, остеопороза и переломов», — говорит Илья.

С возрастом плотность костной ткани меняется, а в сочетании с низким уровнем тестостерона это может привести к тому, что вы будете выглядеть сутулым. Прибавим потерю мышечной массы — в сумме все это может заставить вас чувствовать себя больным.

Вам сложно сконцентрироваться и запомнить важное

Помимо миндалины, в важных для памяти и внимания областях мозга также имеются рецепторы тестостерона. Когда гормона недостаточно, клетки мозга могут функционировать не так хорошо, как вам бы хотелось.

Ухудшение настроения

Некоторые побочные эффекты низкого тестостерона, такие как сексуальная дисфункция и увеличение веса, могут вызывать уныние. Но есть и прямая взаимосвзь. По словам эндокринолога:

«Дефицит гормонального питания в областях мозга, связанных с настроением, скорее всего, является причиной вашего депрессивного состояния».

Более того, депрессия или тревога могут запустить неприятный цикл, отмечает он:

«Депрессия может подавить способность яичек вырабатывать тестостерон, что усугубит проблему».

Вы можете терять волосы

С возрастом волосы редеют. При низком тестостероне вы можете потерять волосы на теле и лице — например, ваша борода растет не так быстро и вам не нужно так часто бриться.

У вас развивается гинекомастия

По словам Ильи: