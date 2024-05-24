Эндоскопист заявил, что гастрит или эзофагит можно диагностировать без ФГДС

Эндоскопист Нилус: гастрит или эзофагит можно диагностировать без ФГДС. За этой аббревиатурой скрывается фиброгастродуоденоскопия. Процедуру можно назвать и гастроскопией — от этого её суть не меняется. Вы приходите в кабинет и глотаете зонд с камерой на конце, а врач смотрит, как там дела с пищеводом и желудком. Альтернативы этой малоприятной процедуре существуют, однако у них есть свои нюансы.

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Кому назначают ФГДС

Гастроскопию может назначить врач, когда есть жалобы на проблемы с желудком или кишечником. Среди них:

Боль и дискомфорт в животе, особенно после еды. Это может быть признаком гастрита или других проблем с ЖКТ.

Изжога после приёма пищи. Может говорить о кислотном рефлюксе (когда желудочный сок забрасывается в пищевод) или эзофагите (воспаление слизистой пищевода).

Резкая потеря аппетита или чувство насыщения после небольшого количества еды. Здесь возможны проблемы с желудком.

Изменение вида стула, частоты походов в туалет, присутствие крови в кале говорит о различных проблемах с ЖКТ.

Тошнота и рвота могут свидетельствовать о проблемах с желудком или пищеводом.

Кроме того, ФГДС могут назначить перед операцией — неважно, на какой части тела. Главное здесь — убедиться, что у пациента нет опухолей, эрозий (поверхностных дефектов слизистой оболочки) или язвы. Поскольку всё это в послеоперационный период может обостриться и начать кровоточить.