Онколог раскрыл, как не пропустить развитие меланомы
Раннее выявление агрессивной меланомы, опасной быстрым метастазированием, дает шансы на успешное лечение. Об этом рассказал руководитель онкоцентра, профессор Александр Серяков.
По словам Александра Серякова, меланома отличается высокой агрессивностью и способна быстро метастазировать на поздних стадиях болезни. Основная причина ее появления – воздействие на кожу активного УФ-излучения. Несмотря на это, многие люди предпочитают загорать на юге в часы пик, что увеличивает риск развития меланомы из-за серьезных ожогов кожи.
Профессор отметил, что меланома чаще всего появляется на спине и ногах в виде небольшой родинки неровной формы и неравномерной окраски. На начальной стадии ее легко можно спутать с обычным невусом, что часто приводит к запущенности рака кожи.
Самостоятельная домашняя самодиагностика может помочь обнаружить нетипичную родинку на теле. Для точного диагноза необходимо обратиться к специалисту. Одной из эффективных методик при первичном обследовании кожи является дерматоскопия, которая позволяет рассмотреть каждый невус с высокой точностью.
Дерматоскопия сегодня считается «золотым стандартом» в определении доброкачественного или злокачественного характера новообразования. При выявлении подозрительных изменений проводятся дополнительные исследования, такие как КТ, УЗИ и ПЭТ/КТ.
Профессор подчеркнул, что при сомнениях по поводу родинок, особенно после загара на юге, необходимо немедленно обратиться к врачу. Ранняя диагностика меланомы позволяет достичь наилучших результатов в лечении этого опасного заболевания, передает «Газета.Ru».
Ранее доктор медицинских наук Михаил Гинзбург раскрыл, как можно защититься от рака. По его словам, это можно сделать, скорректировав питание.