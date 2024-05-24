При каких болезнях не стоит есть клубнику

Врач-диетолог Наталья Лазуренко рассказала, при каких заболеваниях не стоит есть клубнику.

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По словам врача, клубнику не следует есть при наличии аллергии, и если протекает воспалительный процесс в ЖКТ, обострились хронические болезни.

По поводу суточной нормы врач посоветовала есть не более 200 граммов клубники, чтобы как раз не спровоцировать аллергию или расстройство ЖКТ.

«Любые воспалительные процессы и изменения со стороны ЖКТ являются противопоказаниями к употреблению клубники. В состоянии ремиссии можно позволить. Также не нужно есть клубнику, если имеется аллергическая реакция», — добавила Лазуренко.

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