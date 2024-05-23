ВОЗ заявила, что ежегодно миллионы молодых людей становятся жертвами табачной индустрии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала защитить детей от табачной промышленности, стремящейся расширить число потребителей своей продукции. В опубликованном в Женеве докладе ВОЗ констатировала, что ежегодно миллионы молодых людей становятся жертвами "манипулятивной тактики" со стороны производителей табака.

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"В мире около 37 млн детей в возрасте 13-15 лет употребляют табак. Во многих странах уровень использования электронных сигарет среди подростков превышает аналогичный показатель среди взрослых. В Европейском регионе ВОЗ 20% опрошенных 15-летних подростков сообщили об употреблении электронных сигарет за последние 30 дней", - отметили в организации.

Директор департамента ВОЗ по укреплению здоровья Рюдигер Крех:

"Ежегодно миллионы молодых людей становятся жертвами манипулятивной тактики табачной индустрии. Эта индустрия использует цифровые и социальные сети, приложения служб по доставке товаров и другие инновационные способы, чтобы добраться до наших детей", - сказал он, добавив, что одновременно применяются "старые трюки, такие как раздача бесплатных образцов, чтобы привлечь новое поколение клиентов".

Кроме того, табачная и связанные с ней отрасли промышленности "используют ароматизаторы, рассчитанные на детей, такие как сладкая вата и жевательная резинка, в целях привлечения молодых потребителей". Согласно проведенным в США исследованиям, "более 70% молодых пользователей электронных сигарет бросили бы курить, если бы эта продукция была доступна только с табачным вкусом".

В некоторых случаях в торговых сетях "представлено более 16 тыс. вариантов вкуса электронных сигарет", причем многие товары "имеют элегантный и красочный дизайн, который нравится детям и подросткам", сказал Крех. Хотя все это "агрессивно продвигается среди молодежи", представители табачной отрасли "продолжают утверждать, что эти продукты предназначены для взрослых". Однако их цель ясна: они стремятся найти замену умершим и больным потребителям табака и поэтому привлекают "новых потребителей, оказавшихся в ловушке зависимости".

Как подчеркнул директор департамента ВОЗ, в этой ситуации нельзя безучастно "стоять в стороне и смотреть". Правительства должны "защитить нынешнее и будущие поколения", приняв "решительные меры в соответствии с Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе против табака". Среди этих мер - всеобъемлющий запрет на рекламу табачных изделий и привлечение к ответственности компаний, маркетологов и СМИ за нарушение этого запрета, повышение налогов на табак и запрет его продажи несовершеннолетним.

Публикация доклада ВОЗ приурочена к отмечаемому 31 мая Всемирному дню без табака.